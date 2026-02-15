- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 1 мин
Работников ТЦК в Одессе госпитализировали с химическими ожогами: что произошло
Пострадавших военнослужащих ТЦК госпитализировали. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации.
В воскресенье, 15 февраля, в Киевском районе города Одессы между гражданскими лицами и группой оповещения ТЦК произошла стычка, во время которой против военнослужащих применили перцовый газ. Они получили телесные повреждения и химические ожоги глаз.
Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.
В сообщении уточнили, что инцидент произошел во время выполнения мероприятий по проверке военно-учетных документов и сопровождения нарушителя воинского учета в районный ТЦК и СП.
«Пострадавших военнослужащих госпитализировали. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации», — сообщили в областном ТЦК.
В ведомстве обратились в правоохранительные органы с ходатайством о привлечении к ответственности «максимально широкого круга участников инцидента».
В областном ТЦК заверили, что каждый участник этого инцидента будет идентифицирован.
«Попытки силового давления на представителей сектора обороны являются прямой помощью агрессору в дестабилизации тыла. Правопорядок и безопасность личного состава будут обеспечены всеми доступными законными методами», — отметили в сообщении.
Напомним, ранее в Одессе мужчина напал на военных ТЦК и ранил одного из них ножом.