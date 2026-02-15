Работников ТЦК в Одессе госпитализировали с химическими ожогами: что произошло

Военнослужащие ТЦК / © Цензор.нет

Реклама

В воскресенье, 15 февраля, в Киевском районе города Одессы между гражданскими лицами и группой оповещения ТЦК произошла стычка, во время которой против военнослужащих применили перцовый газ. Они получили телесные повреждения и химические ожоги глаз.

Об этом сообщили в Одесском областном ТЦК и СП.

В сообщении уточнили, что инцидент произошел во время выполнения мероприятий по проверке военно-учетных документов и сопровождения нарушителя воинского учета в районный ТЦК и СП.

Реклама

«Пострадавших военнослужащих госпитализировали. Также нападавшие повредили служебный автомобиль и средства видеофиксации», — сообщили в областном ТЦК.

В ведомстве обратились в правоохранительные органы с ходатайством о привлечении к ответственности «максимально широкого круга участников инцидента».

В областном ТЦК заверили, что каждый участник этого инцидента будет идентифицирован.

«Попытки силового давления на представителей сектора обороны являются прямой помощью агрессору в дестабилизации тыла. Правопорядок и безопасность личного состава будут обеспечены всеми доступными законными методами», — отметили в сообщении.

Реклама

Напомним, ранее в Одессе мужчина напал на военных ТЦК и ранил одного из них ножом.