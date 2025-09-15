Сотрудница банка обчистила счета 85-летней одесситки: присвоила почти 400 тыс. грн

Деньги / © УНИАН

В Одессе банковская сотрудница присвоила почти 400 тыс. гривен сбережений пожилой клиентки.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

К правоохранителям с заявлением обратилась 85-летняя одесситка, которая обнаружила пропажу денег с двух собственных депозитных счетов. Во время проверки обстоятельств сотрудники полиции установили, что к инциденту причастна 22-летняя главный экономист службы розничного бизнеса банка, где клиентка обслуживалась.

По данным следствия, пожилая женщина посетила отделение банка в Приморском районе города для пересмотра своих сбережений. Использовав доверие клиентки и ее преклонный возраст, сотрудница банка заменила контактный телефон клиентки на свой. После того как женщина покинула отделение, экономист получила доступ к мобильному приложению банка от имени клиентки, закрыла ее депозиты и перевела 394 550 гривен на собственную карту.

Начальник следственного отдела территориального подразделения полиции Петр Чефарличев сообщил, что фигурантке объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 362 — несанкционированное изменение электронной информации, нанесшее значительный ущерб;

ч. 1 ст. 365-2 — злоупотребление полномочиями для получения неправомерной выгоды, что повлекло существенный вред правам граждан.

Максимальная санкция, которая грозит подозреваемой — до шести лет лишения свободы с ограничением права занимать определенные должности или заниматься соответствующей деятельностью до трех лет. Суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Часть незаконно присвоенных средств она уже вернула потерпевшей.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры. Полицейские также проверяют, могла ли фигурантка быть причастной к другим аналогичным преступлениям.

