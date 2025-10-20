Работница банка "сливала" российской ФСБ данные украинских военных

Задержана

Служба безопасности Украины разоблачила российского агента, которая работала в одном из государственных банков Одессы и передавала спецслужбам РФ персональные данные украинских военных.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Служба безопасности Украины сорвала агентурную операцию ФСБ, которая имела целью проникновение в украинский банковский сектор. В результате спецоперации в Одессе задержали 56-летнюю работницу государственного банка, которая передавала врагу чувствительную информацию о клиентах, в частности о военнослужащих Вооруженных сил Украины.

По данным следствия, особый интерес российских кураторов представляли учредительные сведения о защитниках Украины — банковские счета, контактные данные и другая персональная информация. В дальнейшем оккупанты планировали использовать эти сведения для организации терактов, проведения информационных диверсий и попыток вербовки военных.

Агентку дистанционно завербовали представители ФСБ после того, как она неоднократно оставляла антиукраинские комментарии под публикациями в пророссийских Telegram-каналах. Впоследствии она согласилась на сотрудничество с врагом.

© СБУ

© СБУ

© СБУ

Работая кассиром в отделении банка, женщина выполняла шпионские задачи во время выполнения служебных обязанностей. В частности, она внимательно следила за клиентами в военной форме или с признаками ранений, полученных на фронте. Заметив таких посетителей, она немедленно сообщала о них куратору из ФСБ, передавая имена, номера счетов и другие детали.

Кроме этого, в свободное от работы время одесситка совершала разведывательные обходы города и его окрестностей, фотографируя места дислокации украинских военных и техники, а также районы портовой инфраструктуры.

Киберспециалисты СБУ вышли на след предательницы, задокументировали все факты ее деятельности и задержали во время очередной попытки передать разведданные.

Сейчас фигурантке сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Женщине грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы писали о том, что СБУ разоблачила в Государственном космическом агентстве Украины агента ФСБ, который шпионил в пользу России.