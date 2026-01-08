Работодателей призвали перейти на дистанционку: Свириденко объяснила почему

Юлия Свириденко

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала областные администрации и местные власти организовать дистанционный режим работы для учреждений и организаций на период сложных погодных условий. Соответствующие рекомендации были приняты для сохранения здоровья граждан и стабилизации ситуации в стране.

Об этом она сообщила в соцсетях.

Согласно заявлению главы правительства, областные и Киевская городские военные администрации вместе с комиссиями ТЭБ и ЧС должны оперативно проработать вопрос перевода сотрудников на отдаленную работу. При этом каждое решение должно быть принято с учетом реальной ситуации в конкретном регионе.

Премьер-министр подчеркнула, что эти мероприятия носят выборочный характер.

«Важно: эти рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционная работа недопустима в условиях военного положения. Органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в пределах своих полномочий. Наш приоритет — безопасность людей, сохранение здоровья детей и стабильная работа критических систем», — отметила Юлия Свириденко.

Правительство ожидает, что переход на дистанционную работу поможет уменьшить нагрузку на транспортную инфраструктуру и энергосети, которые сейчас работают в усиленном режиме из-за аномальных морозов и метелей.

Что известно о непогоде в Украине?

Напомним, в ряде регионов Украины опасны метеорологические явления — значительные снегопады, метели и сильный ветер.

В четверг, 8 января, сильная непогода парализовала дороги Украины . Движение транспорта было ограничено в нескольких областях на западе — во Львовской, Ровенской и Волынской. Впрочем, непогода движется в Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой областях. Далее — Киевщина.

Киевлян просят завтра не выезжать на авто и при возможности работать дистанционно.

Премьер-министр Юлия Свириденко объявила об изменении формата обучения.