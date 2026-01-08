- Дата публикации
Работодателей призвали перейти на дистанционку: Свириденко объяснила почему
Премьер-министр Юлия Свириденко призвала перевести офисы на «дистанционку» на период морозов.
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко призвала областные администрации и местные власти организовать дистанционный режим работы для учреждений и организаций на период сложных погодных условий. Соответствующие рекомендации были приняты для сохранения здоровья граждан и стабилизации ситуации в стране.
Об этом она сообщила в соцсетях.
Согласно заявлению главы правительства, областные и Киевская городские военные администрации вместе с комиссиями ТЭБ и ЧС должны оперативно проработать вопрос перевода сотрудников на отдаленную работу. При этом каждое решение должно быть принято с учетом реальной ситуации в конкретном регионе.
Премьер-министр подчеркнула, что эти мероприятия носят выборочный характер.
«Важно: эти рекомендации не касаются объектов критической инфраструктуры и других субъектов, для которых дистанционная работа недопустима в условиях военного положения. Органам местного самоуправления рекомендовано учесть эти решения в пределах своих полномочий. Наш приоритет — безопасность людей, сохранение здоровья детей и стабильная работа критических систем», — отметила Юлия Свириденко.
Правительство ожидает, что переход на дистанционную работу поможет уменьшить нагрузку на транспортную инфраструктуру и энергосети, которые сейчас работают в усиленном режиме из-за аномальных морозов и метелей.
Что известно о непогоде в Украине?
Напомним, в ряде регионов Украины опасны метеорологические явления — значительные снегопады, метели и сильный ветер.
В четверг, 8 января, сильная непогода парализовала дороги Украины . Движение транспорта было ограничено в нескольких областях на западе — во Львовской, Ровенской и Волынской. Впрочем, непогода движется в Ровенской, Хмельницкой, Винницкой, Черновицкой областях. Далее — Киевщина.
Киевлян просят завтра не выезжать на авто и при возможности работать дистанционно.
Премьер-министр Юлия Свириденко объявила об изменении формата обучения.