"Работодатели будут обязаны вручать повестки" – в Минобороны объяснили, как это будет происходить

Работодатели будут обязаны и будут иметь законную возможность вручать повестки. Согласно новому законопроекту, также введены санкции против работодателей, отказывающихся сообщать о повестках своим работникам.

Об этом сообщил в эфире "Lviv Media" спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

По его словам, с новым законопроектом изменения произошли незначительные.

"И раньше работодатели могли осуществлять оповещения, местные органы могут это делать. И это в дальнейшем будет продолжаться. Я думаю, что здесь как-то изменить это или как-то повлиять сложно. Все равно работодатели будут обязаны и будут иметь законную возможность вручать повестки", — сказал Лазуткин. .

По его словам, против работодателей, которые не будут извещать своих сотрудников, подвергнутся определенным санкциям.

"Ведь все должно каким-то образом регулироваться. И в соответствии с теми документами, которыми это регулируется, они соответственно они и работают. Не выходя за рамки, ведь мы знаем, что все люди и часто человеческий фактор может играть, кто-то может превышать свои полномочия. Есть закон есть постановление Кабмина, который является базой для того, чтобы осуществлять эту работу", — добавил Лазуткин.

Напомним, в Украине после обновления военнообязанных данных во время посещения ЦНАПа повестки не разглашают. Их выдает только ТЦК.

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