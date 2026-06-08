Работу украинцам теперь будет подбирать ИИ: правительство запускает проект "Обрій"

Работа / © pixabay.com

Реклама

В Украине появится новая государственная платформа «Обрій», которая сведет вместе тех, кто ищет работу, работодателей и государство. Проект представили команды Минэкономики и Минцифры.

Об этом сообщает «Суспільне».

Сообщается, что сейчас идет бета-тестирование платформы. Пользователям доступны сервисы для прекращения трудовых отношений на временно оккупированных территориях, а также для получения гранта на профессиональное развитие. В июле 2026 года платформу планируют открыть для всех, после чего ее функционал будет постепенно расширяться.

Реклама

В разработке находятся электронное трудоустройство, кабинеты работодателя и соискателя работы, подбор кандидатов и вакансий с помощью искусственного интеллекта. Также интеграция с государственными реестрами для аналитики и прогнозирования рынка труда.

На цифровизацию онлайн-платформы в течение 2026-2027 годов планируют потратить от 5 до 10 миллионов долларов, о чем заявил руководитель Министерства экономики Алексей Соболев. По прогнозам правительственных чиновников, положительные сдвиги на рынке труда заметны уже в этом году — работу смогут найти около 100 тысяч украинцев.

Замминистра экономики Александр Циборт отметил, что наибольший запрос, поступающий от украинских бизнесов, касается цифрового трудоустройства.

«Для этого строятся новые реестры. Поэтому это столь большая работа Министерства цифровой трансформации, Министерства экономики. Мы разрабатываем новую великую услугу и интегрируем ее с действием. То есть мы совместно с Минцифрой, двумя командами делаем это возможно именно на платформе Дія», — пояснил Александр Циборт.

Реклама

Читайте также Официальные зарплаты чиновников в мае превысили среднюю в 4 раза — кто получил больше всего

Он также добавил, что «Обрій» не будет просто «порталом для вакансий», а объединит «возможности, которые раньше были разбросаны по разным министерствам». По его словам, существующие коммерческие агрегаторы не отражают вакансии в небольших населенных пунктах из-за отсутствия бизнес-модели и высокой стоимости публикации для компаний.

Александр Циборт пояснил, что в настоящее время многие вакансии в регионах остаются незаметными на коммерческих порталах, поскольку их публикация слишком дорога для компаний. Он добавил, что ведомство провело соответствующие аудиты и аналитику и уже работает с большим бизнесом над будущей интеграцией их предложений работы в платформу «Обрій».

«Первое, для компаний такие вакансии выгружать. Во-вторых, нет экономического интереса в самих поисковиках публиковать такие вакансии. Маленькие городки или деревни, потому что нет бизнес-модели. В Горизонте это не о бизнес-модели, а о доступности для всех. Мы хотим начинать, когда будет уже трудоустройство, о гораздо большем количестве вакансий, которое сейчас доступно даже на тех же агрегаторах», — заявил замминистра экономики.

Напомним, в мае 2026 года руководители украинского правительства заработали от 109 до 128 тысяч гривен. Такие данные были обнародованы на Правительственном портале. Наибольшую зарплату в Кабмине получил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмигаль, ему насчитали почти 129 тысяч гривен.

Реклама

Новости партнеров