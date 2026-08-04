Наземный беспилотник / © Associated Press

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Война в Украине вышла на новый этап — воздушную атаку роботов, перевозимых беспилотниками. Украинские силы недавно совершили первую атаку такого типа.

Об этом сообщает Forbes.

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Украина сделала то, о чем США думали 30 лет

В издании отмечают, что новая тактика Украины открыла ряд новых возможностей, в которых беспилотные системы объединяются для выполнения ранее невозможных задач.

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Дороны, несущие другие дроны, известные как сумчатый подход или принцип «кенгуру» (когда больший робот или дрон транспортирует меньше — ред.), до этой войны существовали только как концепция. США долго экспериментировали с этой идеей в течение трех десятилетий, но никогда не продвигались дальше демонстраций, а Украина задействовала эту технику в действии.

Так называемый сумчатый подход обычно применяется как способ преодоления ограничений мобильности небольшого дрона. В Украине это особенно касается FPV.

Кроме того, существуют наземные работы, транспортирующие и запускающие FPV, а также роботизированные лодки, действующие как беспилотные авианосцы, запускающие FPV как для ударов, так и для перехвата больших дронов.

Как Украина роботизирует войско

Недавно робот-лодка перевозила гусеничное беспилотное наземное транспортное средство (БНП) во время первого в истории беспилотного десанта на Кинбернскую косу. Робот был дистанционно управляем пулеметной башней. Предполагается, что это была разведывательная миссия с целью изгнания «остатков» российских войск в этом районе.

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В издании отмечают, что подобные БНП используются как в оборонительных, так и наступательных операциях, обычно работая с пехотой, но иногда в полностью беспилотных миссиях.

Украина опередила США в робототехнике

Журналисты полагают, что США потеряли 20-летнее преимущество в робототехнике. Пентагон много раз разрабатывал эту технологию и отказывался от нее.

Американские военные имеют достаточное количество средств и высокотехнологичное оборудование, которое просто лежит на полках

«Но без заинтересованности и мотивации разрабатывать, производить и развертывать робототехнические системы США потратили десятилетия, стремясь ни к чему. И, как и в случае со многими разработками беспилотников, Украина создала рабочую систему с ограниченным бюджетом и использовала ее в действии», — говорится в тексте.

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Вертолетный десант в будущем будет роботизированным

Эксперты и военные задались вопросом, может ли традиционный вертолетный десант все еще работать на поле боя. В издании напомнили, что российское вторжение в Украину в феврале 2022 года началось с массированного вертолетного нападения на аэропорт Гостомель под Киевом, где страна-агрессорка понесла серьезные потери.

«Когда высаживаемые войска и перевозящие их вертолеты являются работами, риск исчезает. Как показала Украина, дроны и беспилотные летательные аппараты можно производить по достаточно низкой цене, чтобы использовать их в односторонних атаках», — считают в Forbes.

Украина уже испытывает большие тяжелые дроны для логистики и эвакуации раненых, способных перевозить на 90 кг больше. Они могут транспортировать большие беспилотные средства, проникая в них и эвакуируя их на скорости и низкой высоте, а также пополняя запасы аккумуляторов и боеприпасов. Потери будут, но дроны и БПЛА — это одноразовые средства.

Украина нуждается в маневренной войне

Некоторые аналитики предполагают, что Украина не сможет вернуть себе территорию без маневренной войны. Обычно они представляют себе традиционные атаки, возглавляемые экипажами бронетехники, защищенные от атак дронов неуказанными средствами.

Однако будущий маневр может выглядеть как быстрая и безумная воздушная атака роботов при поддержке массированных дронов. Пилотируемые машины и пехота прибудут после второй волны, чтобы закрепить позиции, уничтожить остатки сопротивления и обеспечить себе преимущества.

По информации издания, Украина стремится заменить в этом году 30% войск на передовой в некоторых секторах беспилотными транспортными средствами. А учитывая стремительное развитие этой технологии, ускоряющей искусственный интеллект, недооценивать возможности роботов не стоит.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

Напомним, по данным ISW, российские кафиры изолируют логистику Славянская и Краматорская с помощью воздушных ударов для наступления на «Фортечный пояс» в Донецкой области. Россия идет по сценарию Покровска, чтобы захватить новые города.

По оценке эксперта, июль 2026 стал одним из самых провальных месяцев для российской армии с начала полномасштабного вторжения. Они понесли 42 тысячи потерь, а результат почти нулевой.

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