Рационально не кормила и не развивала 2-летнего сына: в Полтавской области женщине сообщили о подозрении

В Полтавской области, в Лубенском районе, правоохранители сообщили 32-летней женщине о подозрении в неисполнении родительских обязанностей.

Об этом "Общественному" сообщила пресс-секретарь Лубенского райотдела полиции Юлия Кваша.

По информации правоохранителей, женщина не предоставляла своему двухлетнему сыну соответствующие бытовые и санитарно-гигиенические условия. Она пренебрегала всеми рекомендациями по обеспечению рационального вскармливания и питания ребенка. Более того, систематически злоупотребляла алкогольными напитками и не следила за развитием своего сына.

Из-за плохого ухода у ребенка обнаружили задержки речевого развития и сопутствующие заболевания.

"Женщине сообщили о подозрении по статье 166 "Злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство". Санкция статьи – ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на то же срок", – сообщила Юлия Кваша.

Также по решению суда женщина была лишена родительских прав, а ребенок находится на лечении и реабилитации в специализированном заведении.

Напомним, в Ровенской области женщина родила ребенка дома и даже не одела, из-за чего девочка умерла. Роженица просто завернула ребенка в полотенце и оставила на кровати, а сама ушла из дома.

А в Ровенской области в районной больнице во время родов умерла 20-летняя роженица и ее сын. Родители женщины обвиняют медиков.

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