Рада 1 июля соберется на внеочередное заседание по требованию президента: что будут рассматривать нардепы

Рада 1 июля соберется на внеочередное заседание по требованию президента: что будут рассматривать нардепы

Оно должно начаться сразу после очередного — в 16:00.

Парламент 1 июля соберется на внеочередное заседание. Спикер Дмитрий Разумков созвал его по требованию президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщили в эфире ТСН.Ранок.

На повестке дня 9 законопроектов. Среди них — проекты законов об олигархах и коренных народах. Рассмотрят также изменения в Бюджетный, Таможенный и Налоговый кодексы. А еще — выделение части средств из программы "Большая стройка" на реставрацию культурных памятников.

Как рассказали в эфире "Сніданку з 1+1", в законопроекте 56 00, который уже прозвали антиолигархическим, некоторые пункты касаются экологического налога, промышленности, энергетики и добычи руды. Поэтому его авторы считают, что олигархи будут вынуждены платить в бюджет больше.

"Законопроект устраняет схему затенения от налогообложения в некоторых отраслях экономики. Касается это отмены определенных льгот, определенных неровностей в налогообложении, которые накапливались в течение многих лет в нашем налоговом кодексе, и дают этому большому, или другими словами олигархическому бизнесу возможности для получения дополнительных доходов", — говорит один из авторов документа, нардеп Данил Гетманцев.

По подсчетам Министерства финансов, в случае принятия законопроекта бюджет получит дополнительно около 50 млрд гривен в год. Но значительную часть этих средств заплатят не олигархи, а остальные украинцы.

Пострадают в частности люди, которые инвестируют в недвижимость. Например 18-ти процентный налог придется заплатить, если за год вы продаете три и более квартир. Платить повышенный налог будут и застройщики во время первой сдачи жилья. В результате все это может привести к подорожанию недвижимости, а некоторые застройщики рискуют обанкротиться, говорит экономист Михаил Кухар.

"НДС это плюс 20% к стоимости любого нового строящегося дома. Он начал строиться по какому-то инвест-плану, люди вкладывали деньги. Никто не рассчитывал на такие дополнительные налоговые расходы. Это будет задержка в сроках сдачи всех фактически объектов в этом году ну и все последующие", — объясняет он.

Новый закон коснется и аграрной сферы. Сейчас по закону можно владеть участком до 2 гектаров, выращивать продукцию, продавать ее и не платить налогов. Однако в соответствии с законопроектом — платить придется тем, кто имеет меньший земельный участок — уже размером более 50 соток, независимо от того, выращивают что-то на нем или нет. За каждый гектар сверх этой нормы гражданам хотят установить налог в размере 5% от его оценочной стоимости.

Стоит отметить, что этот законопроект уже одобрил парламентский Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. А сегодня депутаты рассмотрят законопроект уже в первом чтении.

Новости Украины: Верховная Рада соберется на внеочередное заседание по требованию президента

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