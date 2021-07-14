Рада 14 июля снова соберется на внеочередное заседание: что будут рассматривать нардепы

Рада 14 июля снова соберется на внеочередное заседание: что будут рассматривать нардепы

Начаться заседание должно в 14:00.

В среду, 14 июля, состоится внеочередное заседание Верховной Рады Украины. Нардепы соберутся, чтобы рассмотреть законопроект о Национальном агентстве по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

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Об этом сообщил председатель ВР Дмитрий Разумков в Facebook.

"В связи с требованием 156 народных депутатов подписал распоряжение о проведении еще одного внеочередного заседания - сегодня, в 14:00", — написал он.

В то же время Разумков отметил, что в повестке дня два вопроса. Предполагается рассмотрение проекта закона "О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений" относительно гарантий прав украинских и иностранных инвесторов" (регистр. № 5141), а также законопроекта "О внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции" (регистр. № 5440).

Напомним, ранее сообщалось, что заявление Арсена Авакова об увольнении с должности министра внутренних дел уже зарегистрировано в Верховной Раде. За нового главу МВД, которым может стать нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский, нардепы будут голосовать 16 июля.

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