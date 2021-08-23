Рада 23 августа соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня

Рада 23 августа соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня

Заседание запланировано на 16:00.

В День Государственного Флага Украины, 23 августа, состоится внеочередное пленарное заседание Верховной Рады.

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Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Отмечается, что внеочередная сессия Верховной Рады Украины девятого созыва проводится в соответствии с Распоряжением председателя парламента Дмитрия Разумкова № 237 от 18 августа 2021 года в связи с требованием 156 народных депутатов Украины о созыве внеочередной сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Согласно повестке дня, на заседании планируется рассмотреть проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к Организации Объединенных Наций, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европейского Парламента, правительств и парламентов иностранных государств касательно усиления международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы" для противодействия агрессии Российской Федерации.

"Относительно заседания Верховной Рады, оно состоится в 16 часов. И мы будем принимать решение об обращении фактически ко всем возможным мировым институтам: и Генеральной Ассамблее ООН, и Парламентской Ассамблее Совета Европы, других парламентских ассамблей, различных сообществ — с тем, чтобы они обратили внимание на проблему оккупации Крыма и в своих решениях, в своих обращениях это дальше освещали", — отметил в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он добавил, что заседания не будет долгим, поскольку сегодня еще много других мероприятий.

Напомним, 23 августа в Киеве состоится учредительный саммит международной "Крымской платформы" с целью мирного деоккупации полуострова. Участие в саммите должны принять главы делегаций более 40 стран, в частности, президенты, премьер-министры, главы парламентов, главы МИД и обороны, другие министры и послы.

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