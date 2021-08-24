Рада 24 августа по случаю 30-летия Независимости Украины соберется на торжественное и внеочередное заседания

Рада 24 августа по случаю 30-летия Независимости Украины соберется на торжественное и внеочередное заседания

Торжественное заседание начнется в 13:00.

В День 30-летия Независимости Украины, 24 августа, состоится торжественное и внеочередное заседания Верховной Рады.

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Об этом говорится на сайте украинского парламента.

Отмечается, что торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 30-й годовщины принятия Акта провозглашения независимости Украины начнется в 13:00. Флаг Независимости Украины в сессионный зал внесут дети 9-12 лет — победители онлайн конкурса видеоработ под названием "Независимость моей страны".

В торжествах примут участие: президент Украины Владимир Зеленский, народные депутаты Украины, почетные гости, иностранные парламентские делегации, представители дипломатического корпуса и международных организаций, аккредитованных в Украине.

В 14:20 должна начаться внеочередная сессия Верховной Рады девятого созыва по требованию президента Украины. Согласно повестке дня, во время внеочередного заседания планируется рассмотреть проект Закона о большом Государственном Гербе Украины (реестр. № 5712).

Напомним, 23 августа, в День Государственного Флага Украины, депутаты Рады собрались на внеочередное заседание, на котором приняли постановление касательно деоккупации аннексированного Россией Крыма. Это — обращение Верховной Рады к ООН, Парламентской Ассамблее Совета Европы, Парламентской Ассамблее ОБСЕ, Парламентской Ассамблее НАТО, Парламентской Ассамблее ОЧЭС, Европарламента, правительств и парламентов иностранных государств по усилению международного сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии Российской Федерации.

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