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Рада 28 июня соберется на торжественное заседание по случаю Дня Конституции Украины

Рада 28 июня соберется на торжественное заседание по случаю Дня Конституции Украины

УНИАН

Начало заседания в 11:00.

Верховная Рада 28 июня по случаю 25 годовщины принятия Конституции Украины соберется на торжественное заседание.

Об этом говорится на сайте украинского парламента.

"В соответствии с Распоряжением председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, № 150, от 15 июня 2021 года "О праздновании 25-й годовщины принятия Конституции Украины" и во исполнение Постановления Верховной Рады Украины № 971-IX от 4 ноября 2020 года, торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины состоится 28 июня 2021 года", — говорится в сообщении.

Начало торжественного заседания Верховной Рады Украины в 11:00.