Рада 28 июня соберется на торжественное заседание по случаю Дня Конституции Украины

Начало заседания в 11:00.
Верховная Рада 28 июня по случаю 25 годовщины принятия Конституции Украины соберется на торжественное заседание.
Об этом говорится на сайте украинского парламента.
"В соответствии с Распоряжением председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, № 150, от 15 июня 2021 года "О праздновании 25-й годовщины принятия Конституции Украины" и во исполнение Постановления Верховной Рады Украины № 971-IX от 4 ноября 2020 года, торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины состоится 28 июня 2021 года", — говорится в сообщении.
Начало торжественного заседания Верховной Рады Украины в 11:00.