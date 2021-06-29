Рада 29 июня соберется на очередное и внеочередное заседания: что в повестке дня

Рада 29 июня соберется на очередное и внеочередное заседания: что в повестке дня

Парламент будет работать в режиме пленарных заседаний до 2 июля.

Во вторник, 29 июня, Верховная Рада Украины в 10:00 соберется на пленарное заседание, а в 16:00 — на внеочередное.

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Как рассказали в эфире ТСН.Ранок, на внеочередном заседании депутаты будут говорить о национальной обороне, рассмотрят законопроекты о национальном сопротивление и об увеличении численности вооруженных сил Украины. Все это — по инициативе президента.

На сайте же самого украинского парламента отмечается, что на внеочередном заседании будут рассматривать следующие вопросы:

проект Закона Украины о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (рег. № 3944);

проект Закона Украины об основах национального сопротивления (рег. № 5557);

проект Закона Украины о внесении изменения в статью 1 Закона Украины "О численности Вооруженных Сил Украины" относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины "Об основах национального сопротивления" (реестр. № 5558);

проект Закона Украины о критической инфраструктуре (рег. № 5219);

проект Закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля (реестр. № 3743);

проект Закона Украины о внесении изменения в раздел II "Заключительные положения" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)" относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка в съезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее" (реестр. № 5478);

проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы" касательно повышения уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц" (реестр. № 4555).

Стоит отметить, что с 29 июня по 2 июля — в Раде пленарная неделя.

Напомним, 28 июня по случаю 25 годовщины принятия Конституции Украины в украинском парламенте провели торжественное заседание, на котором выступил президент Украины Владимир Зеленский.

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