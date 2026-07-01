Рада "дала зеленый свет" созданию Украинского национального пантеона: подробности

Верховная Рада / © Верховная Рада Украины

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Верховная Рада приняла в целом законопроект №15360, предусматривающий создание Украинского национального пантеона.

Документ поддержали 287 народных депутатов.

Результаты голосования / © Фото из открытых источников

После голосования президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил всех парламентариев, которые поддержали законопроект об Украинском национальном пантеоне.

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"Важный шаг. И важеный не только в контексте нашей истории и чествования украинцами именно своих героев, но и в контексте создания принципов для долговременного общественного единения в будущем. Это возможно тогда, когда решения нашего государства построены на признании реального – тех, кого люди действительно уважают, тех, кто сделал действительно исторический вклад в защиту, развитие, укрепление его независимости и славы", - подчеркнул глава государства в Телеграм.

Зеленский ожидает законопроект "для безотлагательного подписания".

Что предусматривает новый закон

Закон устанавливает порядок проведения конкурсов на строительство и обустройство пантеона, определение его управляющего, а также процедуру рассмотрения вопросов по почитанию выдающихся украинцев.

Кроме того, документ определяет требования и обстоятельства, при которых решение о таком оказании почестей не может быть принято.

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Что такое Украинский национальный пантеон

Как пишет BBC, украинский национальный пантеон станет общегосударственным местом памяти, где будут чествовать величайших представителей украинской нации, которые внесли значительный вклад в борьбу за независимость, развитие государства, защиту его суверенитета, развитие науки, культуры, искусства, спорта, литературного языка, гражданского общества.

По закону пантеон планируют создать в Киеве. Он станет не только мемориальным комплексом, но и символом государственной памяти о людях, сыгравших ключевую роль в истории Украины.

Предполагается, что в пантеоне могут быть увековечены правители украинских государственных образований разных исторических эпох, президенты Украины, главнокомандующие украинских военных формирований, в частности Вооруженных сил Украины, а также лауреаты Нобелевской премии, выдающиеся ученые, деятели культуры, художники, спортсмены и другие личности, чей вклад имел украинский воин.

В то же время закон определяет четкую процедуру принятия решений о чествовании, а также устанавливает критерии, по которым лицо не может быть включено в Украинский национальный пантеон. Окончательный перечень имен будет рассматриваться специально определенным органом в соответствии с требованиями закона.

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Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал установку памятника гетману Ивану Мазепе в центре Киева, где в 2013 году во время Революции Достоинства свергли Ленина. Также в Киево-Печерской лавре установили бюст Мазепы. Глава государства назвал Мазепу выдающимся государственным и военным деятелем, меценатом, главой казацкого государства.

Также Зеленский наградил посмертно солиста группы ADAM Михаила Клименко и народного артиста Украины Степана Гигу. Клименко награжден орденом «За заслуги» III степени, а Гига — орденом князя Ярослава Мудрого V степени. Награды были присвоены Дню Конституции Украины.

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