Рада должна лишить русский язык особой защиты: обращение языкового омбудсмена

Русский язык в Украине / © ТСН.ua

Реклама

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась к народным депутатам с призывом принять закон, который предусматривает лишение русского языка поддержки и особой защиты.

Об этом она написала в соцсети Facebook.

Законопроектом №14120 предлагается обновить перечень языков, к которым применяется режим поддержки и особой защиты, предусмотренный Европейской хартией региональных или миноритарных языков.

Реклама

«Простыми словами — исключить из перечня российский, который не нуждается в защите, и лишить кремлевскую пропаганду инструмента манипуляций», — отметила Ивановская.

Языковой омбусмен напомнила, что некорректный официальный перевод Хартии привел к подмене объекта и цели этого международного договора, вызвал безосновательные обвинения относительно ненадлежащего выполнения Украиной своих международных обязательств, создал условия для политического манипулирования, направленного на подрыв статуса украинского языка как государственного.

«Конституционный Суд Украины еще в 2021 году обязал органы власти исправить эту ошибку. Время действовать — ради справедливости, ради уважения к тем языкам национальных сообществ и коренных народов, которые действительно нуждаются в поддержке. Это вопрос не только правовой, но и безопасности», — подчеркнула она.

Напомним, за отказ общаться с пассажирами на украинском языке таксистам грозит штраф.