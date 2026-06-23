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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
148
Время на прочтение
1 мин

Рада готовит драконовские штрафы за превышение скорости: стали известны суммы

Законопроект предусматривает градацию наказаний вплоть до многотысячных сумм за регулярные нарушения в течение года.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Штраф за превышение скорости

Штраф за превышение скорости / © ТСН

Верховная Рада совместно с МВД разработали законопроект, увеличивающий штрафы для водителей за превышение скорости в несколько раз, а для системных нарушителей предусматривающий сумму в 17 тыс. грн.

Об этом сообщила народная депутат Ольга Васильвская-Смаглюк.

Сейчас в Украине действуют такие штрафы за превышение скорости:

  • более чем на 20 км/ч. — 340 грн;

  • более чем на 50 км/ч. — 1700 грн.

В то же время, законопроект, разработанный совместно с МВД и Национальной полицией — «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за действия, приводящие к травматизму и смертности на дорогах», предусматривает существенное усиление ответственности.

Новые штрафы за превышение скорости:

  • свыше 20 км/ч. — 680 грн;

  • свыше 40 км/ч. — 2040 грн;

  • свыше 60 км/ч. — 2720 грн;

  • свыше 80 км/ч. — 3400 грн;

  • в случае пяти и более нарушений в течение года — 17 тыс. грн.

Напомним, ранее власти анонсировали, что в Украине планируют усилить ответственность за превышение скорости. Премьер-министр Юлия Свириденко и глава МВД Игорь Клименко призвали депутатов как можно быстрее поддержать законопроект о существенном увеличении штрафов для водителей, системно нарушающих правила, а также выступили за расширение сети камер автофиксации нарушений.

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Дата публикации
Количество просмотров
148
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