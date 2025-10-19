Рада готовит сюрприз учителям: какой будет зарплата

Рада повысит зарплату учителям / © pixabay.com

Предложение правительства о повышении зарплаты учителям школ на 50% поддержал бюджетный комитет Верховной Рады.

Об этом сообщила секретарь образовательного комитета парламента Наталья Пипа на своей странице в Facebook.

По ее словам, также было принято поручение правительству разработать механизм поэтапного повышения оплаты труда педагогическим и научно-педагогическим работникам высших учебных заведений с 1 января 2026 года.

«Кроме того, поддержали поправку о 500 млн грн для обеспечения материально-технической базы релоцированных высших учебных заведений с прифронтовых территорий», — сообщила Пипа.

В целом, как отметила народный депутат, образование получит в бюджете на 2026 год рекордные 257,4 млрд грн.

При этом она отметила, что подавала правки в бюджет, которые предусматривают увеличение зарплат в полтора раза для педагогов всех уровней, а также вносила законопроект, который предлагал сделать это уже в этом году.

«Поддержка образования должна быть системной. Работаем, чтобы в 2026-м повышение зарплат почувствовали все, кто учит и воспитывает наших детей, ведь это прямо влияет на качество образования в Украине», — подчеркнула политик.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко заверила, что в следующем 2026 году можно ждать положительных изменений в размере заработной платы украинских учителей.