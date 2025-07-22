Рада хочет изменить работу НАБУ и САП: депутаты предупреждают об опасности

НАБУ / © НАБУ

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В Верховной Раде готовятся кардинальные изменения в системе антикоррупционных органов. Во вторник, 22 июля, правоохранительный комитет парламента уже одобрил скандальные поправки к законопроекту №12414, которые фактически могут подчинить САП и существенно ограничить полномочия НАБУ.

Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк.

«Ну и САП после этого законопроекта по факту превратятся в свадебных генералов», — подчеркнул депутат.

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Что меняет законопроект:

генеральный прокурор получит полный контроль над прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП);

генпрокурору разрешат изымать дела из НАБУ и передавать их другим прокурорам;

исчезнет действующий запрет на передачу дел НАБУ в другие органы.

Если поправки будут приняты, это может означать конец самостоятельности НАБУ и САП — органов, которые с момента создания были независимы от влияния генпрокуратуры и Офиса президента.

«Я верю в версию, которую вчера написало УП со ссылкой на свои источники — НАБУ собиралось вручить подозрение Миндичу. Поэтому сейчас вручат подозрение НАБУ», — сказал Железняк.

Глава Комитета по антикоррупционной политике в Верховной Раде Анастасия Радина также обеспокоена этим вопросом.

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Как сообщила Радина, обсуждение проходит на фоне вчерашних обысков у сотрудников НАБУ, во время которых, по сообщениям, применялось физическое насилие. Эти действия стали фоном для политической атаки на всю антикоррупционную вертикаль.

«В случае голосования за эти изменения антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена. Последствия принятия этого законопроекта для государства считаю катастрофическими», — сказала она.

Финансист Сергей Фурса также выразил свое мнение и отметил, что, несмотря на многочисленные упреки в неэффективности НАБУ и САП, скорость и откровенность нынешней атаки на антикоррупционные органы свидетельствует о другом: их деятельность вызывает серьезный страх у тех, кто потенциально может оказаться под прицелом расследований.

«Если для ограничения деятельности НАБУ готовы рискнуть европейской интеграцией и поддержкой партнеров во время войны, то страх очень велик, а значит, и работу НАБУ делает очень хорошую», — сказал Фурса.

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Политическая журналистка Юлия Забелина сообщила, что в Верховной Раде уже есть достаточно голосов для принятия скандальных правок в антикоррупционное законодательство. По ее словам, поддержать инициативу готовы депутаты от «Слуги народа», бывшие представители ОПЗЖ и другие парламентские группы.

«Интересантов много. Плюс, надо же в «командировку» выезжать дальше на каникулах, а на это нужно получить разрешение», — написала она.

Напомним, Служба безопасности Украины провела обыски в офисах Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Эти действия вызвали значимый публичный резонанс.

Часть политиков и общественных деятелей расценивают обыски как возможную попытку давления на ключевые антикоррупционные институты, расследующие громкие дела против чиновников. Другие считают, что следственные действия были обоснованными.

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Одним из фигурантов стал Руслан Магамедрасулов — руководитель межрегионального управления детективов НАБУ, работавший на прифронтовых территориях, в частности, в Днепропетровской и Запорожской областях.

По данным СБУ, чиновник имел связи с представителями РФ, помогал своему отцу вести незаконную торговлю коноплей с Россией и мог передавать конфиденциальную информацию российским спецслужбам. Его мать получает пенсию в так называемой «ДНР» и публично поддерживает пророссийские нарративы.

Сам чиновник, по информации следствия, редко находился в зоне ответственности, преимущественно был в Киеве, а недавно отдыхал на Тенерифе.

Кроме того, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении трем детективам НАБУ в совершении тяжких ДТП. Один из них сбил пешехода, которому пришлось ампутировать ногу, другой — спровоцировал аварию на трассе Киев–Одесса, нанеся тяжелые травмы пассажирке, а третий — наехал на женщину на пешеходном переходе.

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Также СБУ заявила о разоблачении шпиона в спецподразделении НАБУ «Д-2». По данным следствия, его координировал Дмитрий Иванцов — бывший охранник Януковича, который, по версии правоохранителей, с 2014 года работает на ФСБ РФ.