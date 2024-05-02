Рада хочет запретить публиковать в Реестре судебные решения о мобилизации и уклонистах

Судебные решения по мобилизации, уклонению от воинского долга и военного учета, а также по коллаборантам и государственных предателях теперь могут быть закрыты для общественности. Верховная Рада намерена запретить публиковать в Реестре подобные судебные решения.

На это обратила внимание "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на законопроект №7033-д.

1 мая Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики рекомендовал к принятию законопроект №7033-д, предлагающий закрывать отдельные сведения в Едином государственном реестре судебных решений. Такое решение нардепы объясняют "чувствительностью этой информации в условиях войны". Доступ к решениям обещают открыть через год после окончания военного положения.

"По мотивам безопасности, общий доступ к судебным решениям в уголовных производствах в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении уголовных правонарушений против основ национальной безопасности, в сфере охраны государственной тайны, неприкосновенности государственных границ, обеспечения призыва и мобилизации или установленного порядка несения военной службы обеспечивается через один год после дня окончания (отмены) военного положения", – говорится в документе.

"По нему уже имели заключение комитета, но предложили пересмотреть его в связи с тем, что парламент принял законопроект о мобилизации. Теперь отдельные виды судебных решений, касающиеся санкций за неисполнение своей воинской обязанности, тоже предлагается закрывать" – рассказал член Комитета, народный депутат Роман Бабий.

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