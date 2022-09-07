Рада избрала нового главу Фонда государственного имущества

Им стал бывший депутат от партии "Голос" и член украинской переговорной делегации с Россией Рустем Умеров.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По словам Гончеренко, во время заседания, назначения Умерова новым главой Фонда госимущества поддержали 282 члена Верховной Рады. Умеров уже сложил полномочия народного депутата.

По словам Гончаренко, после 24 февраля Умеров принимал участие в очень "чувствительных вопросах", в частности, переговорах с Россией, переговорах по зерновому коридору, возглавлял парламентскую комиссию по контролю за предоставленной Украине оружия и т.д.

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