Рада изменит правила начисления пенсий: украинцы больше не будут терять стаж из-за чужих долгов

Страховой стаж

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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15319 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав работников на зачисление в страховой стаж периодов работы, за которые по вине работодателя не уплачен единый взнос». Документ направлен на усиление защиты прав работников в тех случаях, когда работодатели не платят единый социальный взнос (ЕСВ).

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета».

Как отмечается в пояснительной записке, в Украине сложилась ситуация, когда тысячи граждан теряют годы страхового стажа из-за недобросовестности работодателей или банкротства предприятий. Даже если работник выполнял свои трудовые обязанности, а из заработной платы удерживались необходимые платежи, неуплата работодателем ЕСВ приводит к тому, что соответствующие периоды не засчитываются в страховой стаж при назначении пенсии.

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Авторы законопроекта отмечают, что в соответствии со статьей 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» обязанность по уплате страховых взносов возложена на работодателя. Они также обращают внимание на практику Верховного Суда, неоднократно отмечавшего, что работник не должен нести ответственность за ненадлежащее исполнение работодателем своих обязанностей. В то же время, органы Пенсионного фонда нередко отказывают в зачислении такого стажа из-за отсутствия прямой нормы закона.

Какие изменения предлагает законопроект

Документ предусматривает внесение изменений в два закона.

Первый блок изменений касается статьи 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Предлагается установить, что периоды работы, за которые работодатель начислил, но не уплатил ЕСВ, относят к страховому стажу в полном объеме.

Основанием для такого зачисления должны являться сведения из Реестра застрахованных лиц, подтверждающие факт пребывания человека в трудовых отношениях. При этом обязанность погашения задолженности будет оставаться исключительно за работодателем.

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Усиление взыскания долгов с ЕСВ

Второй блок изменений касается статьи 25 Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование».

Законопроект предлагает ввести обязанность органов Пенсионного фонда Украины в первоочередном порядке принимать меры принудительного взыскания задолженности с ЕСВ, если ее наличие нарушает права работников на получение социальных услуг или влияет на их страховой стаж.

Что изменится для работников

В случае принятия законопроекта работники не будут терять страховой стаж из-за неуплаты ЕСВ работодателем. Периоды работы будут учитываться при назначении пенсии при наличии подтверждения трудовых отношений в Реестре застрахованных лиц.

В то же время, ответственность за погашение долгов перед государством будет оставаться на работодателях, а Пенсионный фонд будет обязан активнее взимать такую задолженность в случаях, когда она влияет на социальные права работников.

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Напомним, Министерство политики готовит новый проект масштабной пенсионной реформы, которая должна повысить уровень замещения зарплаты до 40-60%, урегулировать выплаты военным и выровнять пенсионный возраст, чтобы преодолеть глубокий кризис и бедность среди пожилых украинцев.

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