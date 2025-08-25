Рада может разрешить выезд за границу мужчинам до 24 лет: зарегистрирован законопроект

Выезд из Украины / © ТСН.ua

Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде Украины законопроект №13685 о разрешении на выезд за границу для мужчин в возрасте до 24 лет.

Об этом свидетельствует документ на сайте парламента.

В Раде зарегистрирован законопроект 13685 о внесении изменений в Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» относительно временного ограничения права на выезд из страны для призывников и военнообязанных на период действия военного или чрезвычайного положения.

Как нардепы аргументируют разрешение на выезд за границу мужчинам до 24 лет?

Авторы документа отметили, что военнообязанные в возрасте до 25 лет, которые прошли базовую общевойсковую подготовку или базовую военную службу, не подлежат призыву. Не предусмотрен и призыв мужчин в возрасте с 17 до 25 лет. Хотя граждане из этой категории не могут быть мобилизованы, выехать за пределы Украины они также не могут за исключением студентов.

«Вместе с тем, большое количество мужчин в возрасте с 18 до 25 лет, которые работают или учатся за рубежом, уже более 3-х лет не могут вернуться к своим семьям в Украину, поскольку из-за установленных ограничений, не смогут снова выехать из Украины. Более того, часть семей сознательно отправляют своих 17-летних детей из Украины за границу, понимая, что после достижения ими 18 летнего возраста выезд станет невозможным. Также наблюдается рост количества старшеклассников, которые выезжают за границу для продолжения обучения в средних учебных заведениях», — объясняют авторы законопроекта.

Они отметили, что запрет на свободное передвижение через границу для мужчин в возрасте с 18 до 25 лет создает серьезные препятствия для возвращения в Украину молодых людей, трудности для сохранения связи с родными и Родиной. Именно поэтому необходимо пересмотреть правила выезда за границу для мужчин, не достигших возраста призыва на службу по мобилизации. Инициаторы законопроекта считают, что это не создает существенных угроз с точки зрения обеспечения обороноспособности Украины.

Какие изменения предлагает законопроект №13685?

Итак, законопроектом предлагается внести изменения в Закон «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины» — в частности, статью 6 дополнить ч. 7 следующего содержания:

«На период действия в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения также может быть временно ограничено в соответствии с законом право на выезд из Украины для призывников, военнообязанных и резервистов. Указанное временное ограничение права на выезд из Украины не может устанавливаться в отношении призывников и военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу по мобилизации в текущем и следующем годах в связи с недостижением ими возраста призыва на военную службу по мобилизации«, — говорится в тексте документа.

Кроме этого, предлагается дополнить статью 11, которая регламентирует, что военнослужащие могут выезжать из Украины на общих основаниях, словами «если иное не установлено законом».

Напомним, 22 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что Кабинет министров ищет оптимальный путь, чтобы появилась возможность для мужчин в возрасте до 22 лет выезжать за границу. Это требует широкого обсуждения.

В тот же день стало известно, что в Раде зарегистрирован законопроект, который должен разрешить выезд за границу только гражданам в возрасте до 22 лет. По словам нардепа Федора Вениславского, этот законопроект планируют вынести на голосование в парламенте в первом чтении уже в сентябре.