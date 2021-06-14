Рада может собраться на внеочередные заседания: когда и что планируют рассматривать нардепы

В пятницу, 18 июня, во время пленарного заседания парламента будет Час вопросов к правительству.

Народные депутаты Украины не исключают проведения внеочередных заседаний Верховной Рады, которые могут состояться и на этом, и на следующей неделях.

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Так, первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук в ходе заседания Согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов заявил, что Рада может собираться на внеочередные заседания, чтобы рассмотреть вопросы нацбезопасности и экологии.

"Учитывая большое количество вопросов, которые будут рассматриваться в этот период, возможно будут и некоторые внеочередные заседания. Поэтому я тоже просил бы комитеты подготовиться к ним. В особенности, что касается вопроса национальной безопасности — законопроекты №№5557-5558, так называемый законопроект о деолигархизации № 5599, а также ряд экологических вопросов", — отметил Стефанчук.

Как пишет "УНИАН", перед началом Согласительного совета о внеочередных заседаниях также сказали и народные избранники от "Слуги народа" и "Голоса".

Так, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев отметил, что не исключает возможности проведения внеочередных заседаний парламента на этой неделе и на следующей неделе. "Возможно, будут на этой неделе. Возможно будут на следующей неделе", — сказал он.



В свою очередь председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк не исключил, что такое заседание может состояться уже в этот четверг, 17 июня.

"Я слышал, что может быть внеочередное заседание в четверг, - из-за того, что есть законопроект, автором которого является и партия «Голос», о том, чтобы создать фонд поддержки малых и средних фермеров. Чтобы они при запуске рынка земли моголи получить кредиты", — сказал Железняк.

Стоит отметить, что Верховная Рада будет работать до середины июля, а затем нардепы уйдут на каникулы до сентября.

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