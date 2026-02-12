Рада "на больничном": что известно о массовом отравлении нардепов

Верховная Рада. / © УНИАН

В четверг, 12 февраля, Верховная Рада разошлась, не приступив к работе. Депутаты не рассмотрели ни одного вопроса по повестке дня за неимением голосов. Многие парламентарии не появились в сессионном зале из-за состояния здоровья.

Сегодня парламент досрочно завершил пленарную неделю. Депутат Ярослав Железняк сообщил, что ВРУ не будет проводить голосования до 24 февраля.

Рада разошлась

Голоса не хватило даже на сигнальном голосовании. Из данных сайта ВРУ по пленарному заседанию известно, что в зале было 274 депутата. Отметим, по состоянию на 12 февраля 2026 года состав парламента насчитывает 393 депутата.

Некоторые депутаты не явились из-за командировки за границей, а некоторые не прибыли на Банковую из-за состояния здоровья, а именно — отравления.

Голосование в парламенте 12 февраля 2026-го.

Объявляя о завершении рассмотрения вопросов повестки дня, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко поблагодарил депутатов за «нерезультативную работу» и пожелал им здоровья.

«Желаю здоровья все, кто сегодня по причинам здоровья не мог прибыть. Выздоравливайте», — подчеркнул он.

Что известно о недомогании в Раде

Телеграмм-канал Ukraine context одним из первых сообщил, что многих депутатов — диарея, рвота и температура 38.

«И это одна из причин, почему сегодня большей части народных избранников не было на рабочих местах», — пишет ресурс.

Позже нардеп Ярослав Железняк подтвердил информацию о том, что некоторые его коллеги действительно заболели.

«PS. Отчасти правда из-за отравления депутатов (как говорят, вчера в столовой). Много в командировках», — говорится в его сообщении.

Сообщение «Железного нардепа» о ситуации в Совете.

Позже он снова подтвердил, что некоторые из коллег сегодня из-за самочувствия не пришли, и пожелал им быстрого выздоровления.

Кроме того, нардеп Николай Тищенко подтвердил, что народные депутаты отравились в столовой Верховной Рады.

«Отравились народные депутаты. Вынужденно прекращена деятельность парламента. Наши коллеги отравились в столовой.

Народный депутат Александр Мариковский рассказал в комментарии «Громадському», что «у многих» отравления произошло после посещения парламентской столовой 11 февраля. По его оценке, могло отравиться около 10% представителей разных фракций.

«Пришел утром в столовую, кофе взял себе. И там коллеги говорят, что некоторые коллеги отравились вчера. Пришел в зал заседания, начинаю говорить с коллегами — один говорит: „У меня вчера там что-то было“. Другой говорит: „Утром у меня там что-то было, я бледен“. Говорят, что это вчера после столовой произошло у многих. Я лично увидел людей, с кем это происходило параллельно», — рассказал депутат.

Как сообщалось, в начале января, после одного из ударов РФ по Киеву, Верховная Рада оказалась без тепла и воды. Позже из-за низкой температуры в зданиях комитетов Верховной Рады слили воду из труб, чтобы предотвратить аварии.