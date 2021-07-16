Рада на следующей неделе может собраться на внеочередное заседание: зачем

Рада на следующей неделе может собраться на внеочередное заседание: зачем

В течение пятой сессии Верховная Рада IX созыва рассмотрела почти 700 законопроектов, из которых 170 приняла в целом и 110 — за основу.

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание на следующей неделе, чтобы рассмотреть проекты постановлений, которые блокируют подписание председателем Парламента ряда законов.

Об этом 16 июля сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

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"Ждем в понедельник (19 июля) на письмо с просьбой провести внеочередное заседание Верховной Рады, на котором будут рассмотрены постановления, поступившие в парламент, заблокировав мне подписания законов. И я не смогу направить их на подпись президенту", — сказал Разумков.

По словам Дмитрия Разумкова, требуют рассмотрения проекты постановлений об отмене решений Верховной Рады о принятии законов в части судебной реформы (рег. №3711-р, 5068, 5069) и трансформации государственного концерна "Укроборонпром" (рег. №3822).

"Внеочередное заседание будет посвящено вопросам, связанным с отклонением или поддержанием этих документов", — отметил спикер.

Напомним, Верховная Рада 16 июля назначила нового главу МВД Украины. Им стал нардеп из фракции "Слуга народа", председатель парламентского правоохранительного комитета Денис Монастырский.

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