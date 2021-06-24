Рада на следующей неделе может собраться на внеочередные заседания: что планируют рассматривать нардепы

29 июня — 2 июля — пленарная неделя.
На следующей неделе, 29 июня и 1 июля, Верховная Рада планирует собраться на внеочередные заседания.
Об этом в своем телеграм-канале сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.
"На следующей неделе во вторник и четверг планируются внеочередные заседания парламента. Повестку дня сообщу позже", — написала она.
Ранее ряд народных избранников от "Слуги народа, в том числе и Евгения Кравчук, заявляли, что на следующей пленарной неделе (29 июня — 2 июля) могут состояться внеочередные заседания украинского парламента.
По ее информации, на этих заседаниях депутаты могут рассмотреть законопроекты об олигархах, о национальном сопротивлении и изменениях в налоговое законодательство, которые идут в пакете с президентским проектом закона об олигархах.
Напомним, 2 июня Зеленский подал в Верховную Раду как неотложный законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№ 5599). Проект закона определяет круг лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.
4 июня президент поручил соответствующим государственным органам в двухнедельный срок подготовить дополнительные законопроекты касательно деолигархизации. Также Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов будет вынесен на всеукраинский референдум, если народные депутаты не примут соответствующий законопроект, пытаться изменить его положения или отсрочить его принятие.