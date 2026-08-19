Рада назначила Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины

Андрей Сибига / © Владимир Зеленский

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Верховная Рада поддержала назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины. За соответствующее решение проголосовали 266 народных депутатов.

Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк из зала парламента.

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Верховная Рада поддержала назначение Андрея Сибиги. / © Ярослав Железняк / Facebook

Во время выступления в Верховной Раде Андрей Сибига наметил три основных направления работы МИД в сфере безопасности:

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усиление обороноспособности Украины через работу с международными партнерами;

получение дополнительных ракет к системам ПВО Patriot, чтобы усилить защиту украинского неба;

дальнейшее наполнение “Рамштайн” — механизма, через который страны-партнеры Европы финансируют закупку вооружения для Украины.

«Главный приоритет работы с партнерами – закрытие неба», – подчеркнул Сибига.

Кто такой Андрей Сибига

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в Зборове Тернопольской области. Образование получил во Львовском государственном университете имени Ивана Франко: в 1997 году закончил обучение по специальности «международные отношения» и получил квалификацию переводчика английского языка, а в 1999 году получил юридическое образование.

Дипломатическую карьеру Сибига начал в 1997 году с должности атташе Договорно-правового управления Министерства иностранных дел. Значительную часть карьеры работал на польском направлении: в 1998-2002 годах был секретарем посольства Украины в Польше, а в 2008-2012 годах - советником-посланником.

Также Сибига работал в Управлении европейской интеграции и возглавлял Департамент консульской службы МИД. В 2016 году он был назначен послом Украины в Турции, где он работал до 2021 года.

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По возвращении в Украину Сибига стал заместителем руководителя Офиса президента. Весной 2024 года он вернулся в Министерство иностранных дел уже на должность первого замминистра.

Новый парламентский сезон: что известно

Новый парламентский сезон начался после месячного перерыва в работе Верховной Рады. Одной из главных тем первых заседаний стали кадровые вопросы.

После формирования правительства Корецкого президент некоторое время не вносил в парламент кандидатуры на должности руководителей Министерства обороны и Министерства иностранных дел. Украина фактически долгое время функционировала без полноценно назначенных парламентом министров в двух ключевых ведомствах — оборонном и внешнеполитическом, а их обязанности выполняли Евгений Хмара и Андрей Сибига.

В то же время политический сезон стартовал на фоне уличных протестов. В течение месяца продолжались акции в поддержку бывшего главы Минобороны Михаила Федорова, а открытие заседания Верховной Рады сопровождалось митингом в правительственном квартале.

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