Рада назначила нового главу Минстратегпрома: что о нем известно

Назначение Германа Сметанина поддержано 247 голосами народных депутатов.
Верховная Рада поддержала назначение Германа Сметанина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.
Нардеп уточнил, что назначение Сметанина было поддержано 247 голосами народных депутатов.
Что известно о Германе Сметанине
Известно, что Герман Сметанин с 2014 по 2015 год работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, являющемся составной частью Укроборонпрома.
В дальнейшем работал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода.
В 2020-2021 годах работал директором по производству ГП "Завод имени В.А. Малышева".
С апреля 2021 по апрель 2023 года работал директором Государственного предприятия "Харьковский бронетанковый завод".
В апреле 2023 года Кабинетом министров назначен генеральным директором Государственного предприятия "Завод имени В.А. Малышева".
28 июня 2023 года Кабмин назначил Германа Сметанина новым руководителем АО "Украинская оборонная промышленность".
Напомним, 4 сентября Рада поддержала отставку Александра Камышина с должности министра по стратегическим отраслям промышленности.
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