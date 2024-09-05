Рада назначила нового главу Минстратегпрома: что о нем известно

Верховная Рада поддержала назначение Германа Сметанина на должность министра по стратегическим отраслям промышленности.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Нардеп уточнил, что назначение Сметанина было поддержано 247 голосами народных депутатов.

Назначение Германа Сметанина поддержали 247 нардепов / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Что известно о Германе Сметанине

Известно, что Герман Сметанин с 2014 по 2015 год работал в Харьковском конструкторском бюро машиностроения, являющемся составной частью Укроборонпрома.

В дальнейшем работал главным конструктором и главным инженером Львовского бронетанкового завода.

В 2020-2021 годах работал директором по производству ГП "Завод имени В.А. Малышева".

С апреля 2021 по апрель 2023 года работал директором Государственного предприятия "Харьковский бронетанковый завод".

В апреле 2023 года Кабинетом министров назначен генеральным директором Государственного предприятия "Завод имени В.А. Малышева".

28 июня 2023 года Кабмин назначил Германа Сметанина новым руководителем АО "Украинская оборонная промышленность".

Напомним, 4 сентября Рада поддержала отставку Александра Камышина с должности министра по стратегическим отраслям промышленности.

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