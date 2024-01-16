Рада не смогла принять законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Законопроект №10195 о штрафах за нарушение комендантского часа не принят. За проголосовали только 214 депутата, поэтому законопроект не прошел.

Об этом сообщает народный избранник Алексей Гончаренко из зала Верховной Рады.

По его словам, правки относительно опозданий на поезд или сопровождения человека, которому нужна медицинская помощь, во время комендантского часа, не приняли.

"Но и законопроект не прошел. Его отправили на повторное второе чтение. Будем рассматривать позже, не сегодня", – добавил Гончаренко.

Законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа Верховная Рада Украины приняла в первом чтении в конце 2023 года. Там речь шла об административной ответственности за нарушение комендантского часа. Ранее ТСН.ua со ссылкой на информацию правоохранителей писал, кого не будут наказывать за нарушение.

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