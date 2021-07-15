Рада одобрила Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

Бюджетная декларация — относительно новый инструмент, который был введен лишь в конце 2019 года.

Верховная Рада 15 июля одобрила в целом правительственную бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

"За" проголосовали 269 народных депутатов.

В документе отмечается, что в среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных коронавирусом.

Среди приоритетов бюджетной политики в декларации указано:

усиление обороноспособности и безопасности государства;

развитие агропромышленного комплекса;

развитие административных услуг и их цифровизация;

усиление энергонезависимости;

создание эффективной и совершенной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;

обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;

обеспечение качественного уровня медицины;

повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

Напомним, 31 мая Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Это среднесрочный экономический прогноз, который станет основой для составления проекта государственного бюджета Украины на следующий год. Бюджетная декларация — относительно новый инструмент, который был введен лишь в конце 2019 года. Из него можно узнать основную стратегическую цель по разным направлениям на три года, которые ставит правительство, а также показатели, важные для каждого украинца: курс национальной валюты, прожиточный минимум и минимальная зарплата.

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