Рада одобрила Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы

Бюджетная декларация — относительно новый инструмент, который был введен лишь в конце 2019 года.
Верховная Рада 15 июля одобрила в целом правительственную бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.
"За" проголосовали 269 народных депутатов.
В документе отмечается, что в среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных коронавирусом.
Среди приоритетов бюджетной политики в декларации указано:
- усиление обороноспособности и безопасности государства;
- развитие агропромышленного комплекса;
- развитие административных услуг и их цифровизация;
- усиление энергонезависимости;
- создание эффективной и совершенной системы социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения;
- обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования;
- обеспечение качественного уровня медицины;
- повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.
Напомним, 31 мая Кабинет министров одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы. Это среднесрочный экономический прогноз, который станет основой для составления проекта государственного бюджета Украины на следующий год. Бюджетная декларация — относительно новый инструмент, который был введен лишь в конце 2019 года. Из него можно узнать основную стратегическую цель по разным направлениям на три года, которые ставит правительство, а также показатели, важные для каждого украинца: курс национальной валюты, прожиточный минимум и минимальная зарплата.