Рада официально призвала ООН, Евросоюз и НАТО не признавать так называемые "референдумы" оккупантов

В Раде просят мировое сообщество официально не признавать псевдореферендумы и внести РФ в список стран-террористов.

Верховная Рада Украины официально обратилась к ООН, ЕС, НАТО, парламентам и правительствам стран не признавать так называемые российские "референдумы" на захваченных украинских территориях и признать РФ государством-спонсором терроризма.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

По его словам, соответствующее постановление сегодня, 6 октября, принял парламент Украины.

Кроме призыва к непризнанию "референдумов" на оккупированной территории, Рада просит усилить санкционное давление, признать РФ государством-спонсором терроризма и ввести санкции, предусмотренные для такого государства. Речь идет о полном эмбарго на торговлю энергоносителями с государственными и частными компаниями, аффилированными с Российской Федерацией, а также отключении от системы SWIFT всех финансовых учреждений России.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы организаторы этих фейковых "референдумов" максимально понесли ответственность", – написал Гончаренко.

Напомним, на церемонии в Кремле 30 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о попытке аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей по итогам фейковых референдумов, проведённых оккупантами в этих регионах.

Позже российский диктатор издал очередной бред о том, что результаты псевдореферендумов на захваченных территориях Украины были якобы прозрачными и "не подлежат сомнению".

Впоследствии кремлевский диктатор Владимир Путин внес изменения в Конституцию России, чтобы завершить процедуру попытки аннексии украинских земель.

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