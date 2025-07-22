Рада ограничила независимость НАБУ и САП: повлияет ли это на помощь Запада

НАБУ / © НАБУ

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22 июля Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала скандальный законопроект №12414, которым существенно ограничивается независимость двух ключевых антикоррупционных органов — НАБУ и САП. Документ уже подписал спикер парламента Руслан Стефанчук, фактически запускающий процесс изменения правил игры в сфере борьбы с коррупцией.

Бывший заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос также отреагировал на принятие закона.

Наибольшее беспокойство вызывает то, что эти изменения могут негативно повлиять на евроинтеграционные процессы Украины. Ведь независимость антикоррупционных органов — одно из ключевых условий предоставления финансовой помощи и поддержки со стороны Европейского Союза. Брюссель уже выразил обеспокоенность и напомнил, что финансовая поддержка оказывается только при реальном прогрессе в сфере демократического управления.

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Кривонос подчеркнул, что хотя военная помощь Запада, вероятно, не прекратится, действия парламента можно назвать позорными. По его мнению, подобные шаги вредят только репутации Украины в глазах международных партнеров.

«Надеюсь, что военная помощь будет продолжаться и такие действия, позорная акция, на военную помощь не повлияет», — заявил Кривонос.

Ослабление институциональных возможностей НАБУ и САП может стать серьезным ударом по антикоррупционной реформе, которую на протяжении многих лет поддерживали и финансировали страны ЕС, США и другие доноры. В такой ситуации под угрозой оказывается не только будущее вступления в ЕС, но и общий уровень доверия к украинским властям.

Напомним, Служба безопасности Украины провела обыски в офисах Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Эти деяния вызвали значимый публичный резонанс.

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Часть политиков и общественных деятелей расценивают обыски как возможную попытку давления на ключевые антикоррупционные институты, расследующие громкие дела против чиновников. Другие считают, что основания для следственных действий были обоснованными.

Также многие общественные деятели и журналисты призвали главу государства не подпортить этот закон, поскольку это, по их словам, чревато срывом евроинтеграции. В частности, правозащитники Transparency International Ukraine подчеркнули, что законопроект — прямая угроза независимости НАБУ и откат в сфере антикоррупционной реформы.

Однако НАБУ и САП обратились к президенту Владимиру Зеленскому с призывом не подписывать закон, подчеркнув, что его принятие превращает два независимых институции в полностью подконтрольные.