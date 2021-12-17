Рада определила памятные даты и юбилеи для празднования в 2022-2023 годах

Рада определила памятные даты и юбилеи для празднования в 2022-2023 годах

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Верховная Рада Украины приняла Постановление о праздновании памятных дат и юбилеев в 2022-2023 годах.

За это решение с последующим технико-юридическим редактированием проголосовал 281 народный депутат из 337, зарегистрированных в сессионном зале.

Постановлением предусматривается, что в 2022-2023 годах на государственном уровне провести торжественное празднование ряда памятных дат и юбилеев и/или мемориальные мероприятия. Речь идет о датах, связанных с известными личностями, известными событиями в Украине, Днями памяти и известными событиями мировой истории.

Среди них, 1025 лет народного самоуправления в Украине - первое летописное упоминание о проведении вече в Киевской Руси (997); 30 лет со дня утверждения Верховной Радой Украины Государственного Гимна Украины, Государственного Флага Украины и малого Государственного Герба Украины; 110 лет со времени рождения Ивана Самойленко (1912-2006), общественного и государственного деятеля, ученого, председателя Правительства УНР в изгнании; 1040 лет со времени рождения Ярослава Мудрого (983-1054), Великого князя Киевского, государственного и политического деятеля Киевской Руси.

Кроме того, в перечне и 90-я годовщина Голодомора 1932-1933 годов в Украине (День памяти — 25.11.2023) и 75 лет со дня принятия Генеральной ассамблеей ООН Конвенции о геноциде (09.12.1948).

Напомним, ранее сообщалось, что со следующего года якобы могут перестать переносить выходные на будний день, если праздник приходится на субботу или воскресенье. Однако, как пояснил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, это касается только двух праздничных дат — 8 Марта и 1 Мая.