Рада отправила в отставку Стрельца с должности министра защиты окружающей среды

"ЗА" проголосовали 244 народных депутата.
В среду, 4 сентября, народные депутаты уволили Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной рады.
Отставку Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов поддержали 244 народных депутата.
Следует отметить, что утром нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, кого из чиновников парламент хочет отправить в отставку, среди них был Стрелець.
Напомним, Рада поддержала увольнение Камышина с должности руководителя Минстратегпрома.
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