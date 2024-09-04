Рада отправила в отставку Стрельца с должности министра защиты окружающей среды

В среду, 4 сентября, народные депутаты уволили Руслана Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Об этом стало известно во время пленарного заседания Верховной рады.

Отставку Стрельца с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов поддержали 244 народных депутата.

Следует отметить, что утром нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк сообщал, кого из чиновников парламент хочет отправить в отставку, среди них был Стрелець.

Напомним, Рада поддержала увольнение Камышина с должности руководителя Минстратегпрома.

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