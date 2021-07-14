Рада переименовала День защитника Украины: какое название получил государственный праздник

День защитника Украины отныне имеет новое название.

Верховная Рада поддержала переименование Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября. Теперь государственный праздник называется День защитников и защитниц.

Соответствующий документ 14 июля поддержали 317 народных депутатов.

Авторы законопроекта отметили, что считают, что название праздника "День защитника Украины" не полностью передает его суть и содержание. Ведь вместе с мужчинами-защитниками Украину защищали также и женщины-защитницы. Так, по данным Минобороны, сейчас в ВСУ служат 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 — старшие офицеры. Статус участника боевых действий за участие в АТО/ООС предоставлено 9916 женщинам, 166 военных-женщин награждены государственными наградами с начала российской агрессии в Украине.

В пояснительной записке сказано, что этот закон будет способствовать гендерно-сбалансированном освещению роли военнослужащих обоих полов на военной службе и чествованию женщин и мужчин — защитников независимости и территориальной целостности Украины на уровне государственного праздника.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5558 о увеличение численности Вооруженных сил Украины. Предполагается, что численность ВСУ возрастет до 261 тысяч человек, тогда как сейчас насчитывает 250 тыс.

Как сообщалось, в Украине 12 июля начались международные военные учения "Казацкая Булава-2021". Маневры и тренировки продлятся до 24 июля.

Отметим, что 14 октября 2015 года Украина впервые отмечала День защитника. Праздничным этот день сделал своим указом тогдашний президент Петр Порошенко, предварительно отменив "День защитника Отечества".

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

На параде ко Дню Независимости будет единственная коробка девушек-курсанток от сухопутных войск

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку