Рада под смех нардепов переименовала село Голобородько

Смех вызвала ассоциация названия с известным комедийным сериалом.

Верховная Рада Украины переименовала село Голобородько Лубенского района Полтавской области в село Новоселовка.

"За" соответствующее постановление проголосовали 320 народных депутатов, некоторые из них восприняли это со смехом.

Также парламент проголосовал за переименование села Кийданцы Коломыйского района Ивано-Франковской области на село Киданч. Постановление поддержало 324 народных депутата.

Стоит отметить, что в комедийном политическом телесериале "Слуга народа" речь шла об истории избрания президентом Украины учителя истории Василия Голобородько. В сериале эту роль исполнил Владимир Зеленский.

Напомним, ранее Верховная Рада одобрила переименовании поселка Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк.

В Украине теперь есть свой Нью-Йорк

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