Рада поддержал увольнение Камышина с должности руководителя Минстратегпрома

Верховная Рада Украины проголосовала за отставку министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Железняк сообщил, что, несмотря на сообщения в СМИ, он не будет назначен на должность заместителя главы Офиса президента. Он будет работать в статусе стратегического советника. Он также отметил, что функция Ростислава Шурмы после его увольнения, вероятно, будет сокращена в ОП, что, по его словам, является положительным решением.

Камышин выступил на заседании Верховной Рады. Он рассказал о своей деятельности в должности, отметив, что при вступлении в должность увидел значительный разрыв между планами и возможностями, в частности в ремонте танков. Камышин также похвастался созданием новой ракеты-дрона и успешными испытаниями баллистической ракеты. Он подчеркнул, что за время его работы Украина получила 671 млн. долларов от иностранных партнеров для закупки оружия для ВСУ, а также активно проводит международные оборонные мероприятия.

Камышин возглавлял Министерство стратегических отраслей промышленности с 2023 года и являлся членом Ставки верховного главнокомандующего с апреля 2023 года. Ранее он являлся председателем правления «Укрзализныци» и работал в Dragon Capital и SCM. Камышин также основал несколько компаний, включая Latifundist Media и Grano Group.

Напомним, 4 сентября произошло массовое увольнение украинских чиновников. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал заявление об отставке.

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