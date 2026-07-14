Рада поддержала декриминализацию порно: законопроект прошел первое чтение

Декриминализация порно в Украине / © Верховная Рада Украины

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №15294, предусматривающий ужесточение уголовной ответственности за изготовление и распространение детской порнографии, а также отмену уголовного преследования за создание взрослого контента.

Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о декриминализации порно

За соответствующее решение в первом чтении проголосовал 231 народный депутат. Против проголосовали 8 нардепов, воздержались — 3, а 55 депутатов не участвовали в голосовании.

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Законодательная инициатива предлагает разграничить ответственность за контент для совершеннолетних и преступления, связанные с сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, существенно усилив наказание за последние.

Принятый документ предусматривает внесение изменений в статьи 301–303 Уголовного кодекса Украины. В целом, за преступления такого характера в отношении несовершеннолетних предлагают наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Законопроект готовится к рассмотрению во втором чтении.

Это уже не первая попытка парламента урегулировать этот вопрос с целью ликвидации коррупционных схем, на которых наживаются отдельные правоохранители. После того как 28 мая аналогичной инициативе не хватило голосов, 4 июня в Верховной Раде зарегистрировали новый, компромиссный законопроект, под которым подписались, в частности, и депутаты, которые ранее голосовали против.

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В частности, нардепы хотят усилить уголовную ответственность за:

сбыт или распространение среди несовершеннолетних и малолетних порнографической продукции, изображений или компьютерных программ;

получение доступа, приобретения, хранения, ввоза, перевозки, изготовления, сбыта и распространения детской порнографии;

проведение зрелищных мероприятий сексуального характера с участием детей;

создание или содержание мест разврата и сводничество с привлечением несовершеннолетних или малолетних;

сутенерство или вовлечение детей в занятие проституцией.

В то же время, законопроект предлагает декриминализировать ввоз, хранение, изготовление, перевозку, сбыт и распространение порнографического контента для совершеннолетних лиц.

Голосованию предшествовала острая дискуссия в зале заседаний. В частности, лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко выразила обеспокоенность, что после принятия документа Украина рискует превратиться в «большой порнографический хаб».

Оппоненты же отмечали, что порноиндустрия в стране уже существует де-факто, но из-за отсутствия правового поля государство лишено возможности получать от нее налоговые поступления.

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Топ-чиновники Нацполиции «крышевали» порнобизнес

Напомним, высокопоставленные должностные лица Нацполиции в Ивано-Франковской, Тернопольской и Житомирской областях отстранены от служебных обязанностей из-за причастности к «крышеванию» сети порностудий.

По данным следствия, чиновники способствовали изготовлению и распространению порнографического контента через Интернет. Во время обысков у них изъяли шесть элитных автомобилей и более 22,6 млн грн в разной валюте.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили о начале служебного расследования в отношении четырех чиновников, по результатам которого в ближайшее время примут кадровые решения.

Нацполиция отметила полное сотрудничество со следствием для беспристрастного выяснения обстоятельств и подчеркнула, что очищение структуры от неблагополучных работников и жесткая реакция на коррупцию остаются ее ключевыми приоритетами.

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