Рада поддержала налог для цифровых платформ: что изменится

Верховная Рада Украины / © Associated Press

Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект №15111-д, который вводит новые правила налогообложения доходов с цифровых платформ.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За документ проголосовали 234 народных депутата. Инициатива является частью обязательств Украины перед МВФ.

«Это доработанный текст, который мы значительно доработали. Сейчас он не касается бывших в употреблении товаров, нет спецсчетов и доступа к банковской тайне», — отметил нардеп.

Согласно тексту законопроекта, он предусматривает автоматическую передачу данных о доходах пользователей платформ в Государственную налоговую службу в соответствии со стандартами ОЭСР и законодательства ЕС. Операторы платформ будут обязаны идентифицировать пользователей и отчитываться об их заработках раз в год через электронный сервис.

Новые правила касаются доходов от продажи товаров, оказания услуг, аренды недвижимости и транспортных средств.

Для граждан предлагают отдельный налоговый режим: 5% от дохода и 5% военного сбора. Им смогут воспользоваться физические лица от 18 лет, в том числе самозанятые, если деятельность через платформу не совпадает с их основным видом деятельности, лица без наемных работников и те, кто не продает подакцизные товары.

Годовой доход для применения этого режима не должен превышать 834 минимальные зарплаты (примерно 7,2 млн грн по состоянию на 2026 год).

В то же время предусмотрена льгота: если доход от продажи товаров через платформы за год не превышает эквивалент 2000 евро, он не облагается налогом.

Налоговым агентом будет выступать оператор платформы — именно он будет начислять и уплачивать налог. Если же пользователь превысит установленные лимиты, налоговые обязательства будет определять ГНС.

Принятие этого законопроекта предусмотрено обязательствами Украины перед МВФ в рамках дальнейшего финансирования. Совет директоров Фонда уже согласовал новую программу для Украины объемом 8,1 млрд долларов на 2026-2029 годы.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала, еще один законопроект из пакета МВФ, который предусматривает продление действия действующего военного сбора после отмены военного положения.