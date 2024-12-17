Рада поддержала новые правила торговли транспортом: что изменится для бизнеса

Новый законопроект изменит порядок продажи авто.
Верховная Рада поддержала законопроект №9083, упрощающий процедуру торговли транспортными средствами.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
"Рада одобрила новые правила торговли транспортными средствами (№9083)", - написал депутат.
За документ проголосовали 270 народных депутатов. По словам нардепа, законопроект предоставляет предприятиям, занимающимся оптовой и розничной торговлей автомобилями, возможность выкупать и продавать транспортные средства без обязательной постановки их на учет в Сервисных центрах МВД и Территориальных центрах комплектования.
Напомним, недавно в Украине упали продажи подержанных авто.
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