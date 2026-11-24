Верховная Рада Украины / © УНИАН

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Верховная Рада Украины 24 ноября проголосовала в первом чтении за президентский законопроект №16220, изменяющий порядок декларирования имущества и доходов отдельных категорий военнослужащих во время военного положения. За проголосовало 287 народных депутатов.

Об этом сообщила пресс-служба парламента.

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Согласно документу военнослужащие, участвующие в боевых действиях, должны подать декларации в течение 90 календарных дней после прекращения или отмены военного положения, завершения их участия в боевых действиях или увольнения с военной службы.

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Отсрочка подачи деклараций для военных во время войны

Согласно законопроекту, военнослужащие СБУ и других разведывательных органов Украины получают отсрочку от подачи деклараций только на период выполнения боевых задач. Остальные военнослужащие этих структур должны декларировать доходы в установленные общие сроки. Если военный не подавал декларацию с 2021 года, ему необходимо будет сделать это в течение 90 дней после вступления закона в силу.

Для военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Госспецсвязи и Управления госохраны предусмотрена отсрочка подачи деклараций на 90 календарных дней после прекращения или отмены военного положения, завершения участия в боевых действиях или увольнения со службы. В то же время после увольнения военнослужащего и подачи им декларации документ будет обнародован.

Кто из военных должен подавать декларации во время войны

Право на отсрочку представления деклараций по указанным правилам не будет распространяться на военнослужащих, которые:

занимают государственные руководящие и административные должности, в том числе министров, их заместителей, руководителей органов власти, военных администраций и правоохранительных органов;

входят в состав военно-врачебных или врачебно-летных комиссий или командированы в них;

проходят службу в ТЦК и СП или командированы в них, за исключением рядового состава подразделений охраны центров комплектования;

занимаются организацией и проведением публичных и оборонных закупок, заключением соответствующих договоров или контролем качества продукции оборонного назначения.

Декларации военных будут открытыми — кого именно это коснется

Законопроектом также предлагается изменить правила ограничения публичного доступа к декларациям и сообщениям о существенных изменениях в имущественном состоянии. В частности, ограничения доступа не будут распространяться на декларации чиновников государственных органов, принадлежащих к силам безопасности, но не принимающих непосредственного участия в боевых действиях.

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Кроме того, будут открытыми оставаться декларации определенных законопроектом высокопоставленных чиновников. Речь идет, в частности, о министрах и их заместителях, руководителях правоохранительных органов, начальниках военных администраций, народных депутатах и руководстве Офиса президента.

Руководители соответствующих госорганов должны ежегодно до 1 апреля проверять, сохраняются ли основания для ограничения доступа к декларациям их работников. В случае исчезновения таких оснований, об этом нужно будет сообщить Нацагентству по предотвращению коррупции в течение 10 рабочих дней.

В то же время НАПК ежегодно до 1 февраля должно публиковать обобщенную статистику о количестве декларантов, чьи документы были изъяты из открытого доступа, а также результаты проверок обоснованности таких ограничений.

Напомним, после появления информации о расследовании НАБУ и САП «Карфаген 2», в котором фигурируют силовики СБУ, полицейские и прокуроры, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящемся законопроекте о возвращении обязательного декларирования для всех работников Службы безопасности.

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В обращении 9 ноября Зеленский призвал Раду поддержать ряд важных законопроектов. Среди ключевых инициатив главы государства — возвращение обязательного декларирования для сотрудников СБУ и присоединения Украины к Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

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