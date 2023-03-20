Рада поддержала отставку министра образования и науки Сергея Шкарлета

Сергей Шкарлет написал заявление об отставке с должности министра образования и науки на прошлой неделе.

Сергей Шкарлет официально подтвердил, что уходит с должности министра образования и науки, а Верховная Рада проголосовала за отставку.

Сергей Шкарлет продолжит работать в сфере образования, несмотря на свою отставку. Его место может занять директор Малой академии наук Оксен Лесной.

"Закончился мой срок пребывания в должности министра образования и науки Украины", — написал Шкарлет.

В июне 2020 года Шкарлет стал и.о. главы министерства, а в декабре его назначили министром. В том же году Нацагентство по обеспечению качества высшего образования нашло плагиат в работах Шкарлета, переросшего в судебный процесс. Студенты и педагоги не раз требовали его отставки, но этого не произошло.

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