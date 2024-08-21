Рада поддержала ратификацию Римского статута: что это значит для Украины

Парламент утвердил ратификацию Устава Международного уголовного суда (МКС), известного также как Римский статут. За документ проголосовал 281 народный депутат.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

“Очень тяжелая дискуссия была при рассмотрении. Было много выступлений и за и против”, — отметил он.

Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что для Украины ратификация Римского статута означает:

Возможность более эффективно наказывать россиян за их преступления.

Выполнение важного евроинтеграционного требования.

Упрощение процесса доступа в Целевой фонд МКС для украинцев, пострадавших от российских преступлений, и повышение шансов на компенсацию.

Получение влияния и прав в МКС, возможность участия в выборах судей и выдвижение собственного кандидата.

Ратификация Римского статута предоставит Украине полноправное членство в Международном уголовном суде (МКС). Это позволит Украине участвовать в работе Ассамблеи государств-участников Римского статута, представлять кандидатуры для избрания судей и прокуроров МКС, а также способствовать предотвращению и сдерживанию тяжких преступлений в будущем. Членство в Римском статуте также улучшит сотрудничество с МКС и поможет обеспечить наказание за тяжкие преступления.

Напомним, Украина подписала Римский статут 20 января 2000 года, но в июле 2001 года Конституционный суд признал его несовместимым с Конституцией, из-за чего ратификация была невозможна. В 2014 и 2015 годах Украина признала юрисдикцию МКС по делам Майдана и преступления против человечности на ее территории. Ассоциация с Европейским Союзом, подписанная в 2014 году, предусматривала обязательство по ратификации Римского статута, но этого до сих пор не произошло.

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