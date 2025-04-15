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- Украина
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Верховная Рада предварительно поддержал сокращение пенсий для работников прокуратуры
Предыдущая попытка принять этот законопроект провалилась из-за нехватки четырех голосов.
Верховная Рада со второй попытки проголосовала за законопроект №12278, которым предусмотрены изменения в пенсионное обеспечение работников прокуратуры.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Законопроект поддержали 239 народных депутатов.
Документ предусматривает несколько ключевых изменений:
пенсия за выслугу лет будет назначаться прокурорам только после их увольнения из органов прокуратуры;
предусмотрен новый порядок перерасчета пенсий для силовиков и работников прокуратуры - с учетом роста доходов и инфляции;
закрепляется, что любые изменения в пенсионное законодательство должны вноситься исключительно отдельным законом об изменениях в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
По словам Железняка, предыдущая попытка принять этот законопроект провалилась из-за нехватки четырех голосов, однако в этот раз голосование прошло успешно.
Ранее сообщалось, что количество депутатов Верховной Рады могут сократить с 450 до 300 человек из-за уменьшения численности населения Украины.