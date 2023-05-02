Рада поддержала создание Национального военного кладбища в Киеве

В Киеве будет создано Национальное военное кладбище. Его общая площадь составит 100 гектаров.

Парламент поддержал закон 9240 о размещении Национального военного мемориального кладбища в городе Киеве.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Речь об участках государственной, коммунальной собственности на Броварском проспекте в Днепровском районе г. Киева, за счет земельных участков, образованных в результате раздела земельных участков и смежных с ними земельных участков, находящихся в постоянном пользовании коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство", — сообщил нардеп.

Напомним, ранее мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что Киеврада отвела под кладбище 8 гектаров земли в Быковне, которые были в собственности города. Рядом – около 90 гектаров – земля государственная. Таким образом, общая площадь Национального военного мемориального кладбища достигнет почти 100 гектаров.

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