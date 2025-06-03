ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Рада поддержала за основу законопроект о военном омбудсмене

Военный омбудсмен будет имеет право принимать жалобы, проводить проверки и требовать устранения нарушений.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Уполномоченная президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей военнослужащих Ольга Решетилова

Уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей военнослужащих Ольга Решетилова / © ТСН.ua

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского 13266 о военном омбудсмене.

Об этом сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Telegram 3 июня.

«Рада поддержала за основу законопроект о военном омбудсмене. За 287… Дальше — второе чтение еще», — уточнил нардеп.

Сообщается, что военный омбудсмен будет иметь право принимать жалобы, проводить проверки и требовать устранения нарушений.

Напомним, 30 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей воинов ВСУ.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
142
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie