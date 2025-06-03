Уполномоченная президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов семей военнослужащих Ольга Решетилова / © ТСН.ua

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского 13266 о военном омбудсмене.

Об этом сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Telegram 3 июня.

«Рада поддержала за основу законопроект о военном омбудсмене. За 287… Дальше — второе чтение еще», — уточнил нардеп.

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Сообщается, что военный омбудсмен будет иметь право принимать жалобы, проводить проверки и требовать устранения нарушений.

Напомним, 30 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей воинов ВСУ.