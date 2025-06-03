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- Украина
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Рада поддержала за основу законопроект о военном омбудсмене
Военный омбудсмен будет имеет право принимать жалобы, проводить проверки и требовать устранения нарушений.
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Владимира Зеленского 13266 о военном омбудсмене.
Об этом сообщил нардеп от Европейской солидарности Алексей Гончаренко в Telegram 3 июня.
«Рада поддержала за основу законопроект о военном омбудсмене. За 287… Дальше — второе чтение еще», — уточнил нардеп.
Сообщается, что военный омбудсмен будет иметь право принимать жалобы, проводить проверки и требовать устранения нарушений.
Напомним, 30 декабря 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей воинов ВСУ.