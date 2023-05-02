Рада поддержала закон об изменениях в работе ВЛК: как это упростит жизнь военным

Теперь военно-врачебные комиссии смогут создавать при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий расширение сети медучреждений, где военнослужащие смогут лечиться и проходить военно-врачебные комиссии (ВЛК).

Теперь ВЛК, при прохождении которых у военных ранее были проблемы, можно создавать не только в госпиталях Министерства обороны, МВД и СБУ, но и в обычных государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

Целью документа является упрощение процедуры реализации выводов ВЛК о предоставлении отпуска для лечения в связи с болезнью и о непригодности к военной службе.

Нардеп Наталья Пипа объяснила, в чем важность такого решения для военных.

"Выстоять очередь и не потерять сознание, чтобы пройти ВЛК. ... Коридоры заведений, где военнослужащие проходят медицинское обследование напоминают живой лабиринт. Здесь вынуждены ждать своей очереди все: военные после ранений и лечения, резервисты, призывники и военнообязанные. И не факт, что пройти ВЛК удастся с первого раза

Причина очень проста – нехватка кадров и помещений... Поэтому ВЛК можно будет создавать не только при территориальных центрах комплектования и центрах поддержки, но и на базе государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения. Соответственно очереди должны стать меньше", — пояснила нардепка.

Нардеп от "Голоса Ярослав Железняк отметил, что в законе поддержана правка, которая предусматривает, что в случае невозможности направления документов в электронном виде, обязанность по направлению документов в бумажном виде возлагается именно на учреждение здравоохранения или ТЦК.

Напомним, в Украине создадут внештатные военно-врачебные комиссии.

Ранее в Минобороны сообщили, что раненых военных будут назначаться на другие должности.

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