Рада поддержала законопроекты, принятие которых рекомендовали в ЕС

Верховная Рада поддержала несколько законопроектов, принятие которых рекомендовала Еврокомиссия для начала переговоров по вступлению в ЕС.

Депутаты 21 ноября проголосовали в первом чтении за закон об увеличении штата НАБУ №10203-1. Это сделать рекомендовали в ЕС.

Об этом сообщает депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Также Рада проголосовала за основу законопроект №10262 о деятельности НАПК. Документ предусматривает внесение изменений в закон "О предотвращении коррупции", который дает НАПК возможность проверять имущество приобретенное до публичной службы.

Железняк говорит, что Европейская Комиссия в Отчете обратила внимание на необходимость отмены ограничений полномочий НАПК относительно продолжения проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и проверки имущества, приобретенного декларантами до назначения на должность государственной службы, без ущерба для правил, применяемых к национальной безопасности во время военного положения.

"Это одно из важных условий для дальнейшей евроинтеграции", — добавил нардеп.

Кроме того, 286 парламентариев поддержали в первом чтении законопроект №10060 о независимости САП.

"Это маяк по МВФ и ЕС. Также одобрение законопроекта отмечали в заявлении послы G7. Для будущего финансирования США это тоже важно", — добавил Железняк.

Напомним, 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС. Президент комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила 90% рекомендаций, которые дал ЕС, предоставляя статус кандидата в июне 2022 года.

Из отчета следует, что Еврокомиссия считает полностью выполненными четыре из семи критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. В документе говорилось, что "Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК...".

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