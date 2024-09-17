Рада поддержала значительное повышение налогов: что изменится для бизнеса и граждан

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №11416д, предусматривающий существенное увеличение налогов.
Во вторник, 17 сентября, 241 депутат поддержал повышение налогов в Украине, которое имеет целью увеличить налоговые поступления на 58 миллиардов гривен до конца этого года и еще на 137 миллиардов в 2024 году.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
Законопроект предусматривает несколько важных изменений в налоговой системе Украины:
- повышение военного сбора с 1,5% до 5%
- увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП
- авансовые взносы на АЗС
- 1% на всех форм ФЛП 3-й группы
- 25% прибыли на финучреждения
- помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования)
- 50% налог на прибыль банков в 2024 году.
По словам нардепа, хотя законопроект был поддержан в первом чтении, ожидается, что его окончательное принятие состоится в середине октября после второго чтения. Однако новые налоговые изменения вступят в силу "задним числом", то есть с 1 октября 2023 года, даже если закон будет принят позже.
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