Рада поддержала значительное повышение налогов: что изменится для бизнеса и граждан

Во вторник, 17 сентября, 241 депутат поддержал повышение налогов в Украине, которое имеет целью увеличить налоговые поступления на 58 миллиардов гривен до конца этого года и еще на 137 миллиардов в 2024 году.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Законопроект предусматривает несколько важных изменений в налоговой системе Украины:

повышение военного сбора с 1,5% до 5%

увеличение налогов на 1-2 группу ФЛП

авансовые взносы на АЗС

1% на всех форм ФЛП 3-й группы

25% прибыли на финучреждения

помесячная отчетность НДФЛ (для эконом.бронирования)

50% налог на прибыль банков в 2024 году.

По словам нардепа, хотя законопроект был поддержан в первом чтении, ожидается, что его окончательное принятие состоится в середине октября после второго чтения. Однако новые налоговые изменения вступят в силу "задним числом", то есть с 1 октября 2023 года, даже если закон будет принят позже.

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